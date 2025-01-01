Мюзикл о Казанове по пьесе Цветаевой

Спектакль «Казанова» основан на пьесе «Приключение» выдающегося русского поэта Серебряного века Марины Цветаевой. Действие разворачивается на фоне яркого карнавала в Венеции, где главный герой, Джакомо Казанова, влюбляется в прекрасную Генриетту. С этого момента его сердце принадлежит только ей.

Темы и персонажи

В этом спектакле зрители смогут увидеть трансформацию Казановы — от юного повесы до знаменитого похитителя женских сердец. История полна романтики и страсти, а также отражает сложные человеческие эмоции и стремления.