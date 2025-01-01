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Казанова
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Спектакль Казанова

16+
Режиссер Илья Архипов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мюзикл о Казанове по пьесе Цветаевой

Спектакль «Казанова» основан на пьесе «Приключение» выдающегося русского поэта Серебряного века Марины Цветаевой. Действие разворачивается на фоне яркого карнавала в Венеции, где главный герой, Джакомо Казанова, влюбляется в прекрасную Генриетту. С этого момента его сердце принадлежит только ей.

Темы и персонажи

В этом спектакле зрители смогут увидеть трансформацию Казановы — от юного повесы до знаменитого похитителя женских сердец. История полна романтики и страсти, а также отражает сложные человеческие эмоции и стремления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Казанова Казанова Казанова Казанова Казанова Казанова Казанова Казанова

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