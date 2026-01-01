Спектакль Казанова. Искусство жить

Спектакль Сергея Безрукова о приключениях легендарного авантюриста

Русский драматический театр (Башкортостан) представляет новую комедию в двух актах «Казанова — искусство жить». Постановка Фонда Сергея Безрукова рассказывает о приключениях харизматичного Казановы при дворе Екатерины II.

В этой яркой и увлекательной истории зрителей ожидает столкновение холодной России и жгучего итальянского темперамента. В спектакле участвуют множество колоритных персонажей: простодушные и очаровательные фрейлины Протасова и Перекусихина, великий ученый Ломоносов, ироничная Екатерина II, прямолинейный граф Орлов и, конечно, непревзойденный Казанова. С такими героями скучать не придется ни секунды!

Режиссер-постановщик Сергей Безруков создал свежую трактовку классического образа Казановы. Спектакль сочетает комедию положений и мелодраму, заставляя задуматься о многогранности его персонажа. Зрители увидят Казанову как благородного джентльмена, который заботится о чести женщин, является хорошим другом и способен на настоящую любовь.

В финале спектакля зрители почувствуют, что сама жизнь Казановы — это тоже произведение искусства, полное неожиданных поворотов и ярких эмоций. Не пропустите шанс насладиться этой захватывающей историей!