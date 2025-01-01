КазанкаФест

Международный парусный фестиваль в Казани

Фестиваль, где ветер и музыка дарят ощущение свободы, а Казань открывается с новой стороны – с воды.

Кинотеатр под открытым небом

Наслаждайтесь лучшими фильмами о море и приключениях. Программа включает в себя культовые ленты, которые перенесут вас в мир морских просторов и незабываемых путешествий.

Музыкальная программа

Зажигательные выступления артистов подарят вам незабываемые эмоции. Позвольте себе погрузиться в атмосферу музыки и веселья, ведь каждый концерт – это уникальное событие!

Лекции и мастер-классы

Узнайте больше об отдыхе на воде, парусном спорте, навигации и морских традициях от экспертов и профессионалов. Эти мероприятия не только информативны, но и вдохновляют на новые приключения.

Прогулки на яхтах и другие водные активности

Станьте участником захватывающего приключения на Казанке. Прокатитесь на яхте и насладитесь красотой водных просторов Казани с уникальной перспективы.

Фудкорт и ярмарка

Попробуйте тематические блюда (и не только), а также познакомьтесь с уникальными мастерами города. Фудкорт предложит разнообразие вкусов, которые порадуют даже самых взыскательных гурманов.

Вечеринка в секретной локации

Не пропустите возможность окунуться в атмосферу загадки и веселья на нашей вечеринке в секретной локации. Подробности будут объявлены позже!