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КазанкаФест
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КазанкаФест

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О концерте/спектакле

Международный парусный фестиваль в Казани

Фестиваль, где ветер и музыка дарят ощущение свободы, а Казань открывается с новой стороны – с воды.

Кинотеатр под открытым небом

Наслаждайтесь лучшими фильмами о море и приключениях. Программа включает в себя культовые ленты, которые перенесут вас в мир морских просторов и незабываемых путешествий.

Музыкальная программа

Зажигательные выступления артистов подарят вам незабываемые эмоции. Позвольте себе погрузиться в атмосферу музыки и веселья, ведь каждый концерт – это уникальное событие!

Лекции и мастер-классы

Узнайте больше об отдыхе на воде, парусном спорте, навигации и морских традициях от экспертов и профессионалов. Эти мероприятия не только информативны, но и вдохновляют на новые приключения.

Прогулки на яхтах и другие водные активности

Станьте участником захватывающего приключения на Казанке. Прокатитесь на яхте и насладитесь красотой водных просторов Казани с уникальной перспективы.

Фудкорт и ярмарка

Попробуйте тематические блюда (и не только), а также познакомьтесь с уникальными мастерами города. Фудкорт предложит разнообразие вкусов, которые порадуют даже самых взыскательных гурманов.

Вечеринка в секретной локации

Не пропустите возможность окунуться в атмосферу загадки и веселья на нашей вечеринке в секретной локации. Подробности будут объявлены позже!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 2 августа
Пляж «Нижнее Заречье» Казань, Пролетарская
08:00 от 3500 ₽ 09:00 от 3500 ₽ 10:00 от 3500 ₽ 11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽ 20:00 от 3500 ₽
Казань, 3 августа
Пляж «Нижнее Заречье» Казань, Пролетарская
08:00 от 3500 ₽ 09:00 от 3500 ₽ 10:00 от 3500 ₽ 11:00 от 3500 ₽ 12:00 от 3500 ₽ 13:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 15:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽ 20:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Большой стендап в центре Казани
18+
Юмор
Большой стендап в центре Казани
24 августа в 20:00 Гадкий койот
от 540 ₽
Грязный микрофон
18+
Юмор
Грязный микрофон
9 августа в 19:00 Comedy Crew
от 800 ₽
Грязный микрофон
18+
Юмор
Грязный микрофон
30 июля в 19:00 Comedy Crew
от 800 ₽
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