На ЛДС «Татнефть арена» пройдет бизнес-форум, посвященный присвоению Казани статуса мировой столицы интернета. Это уникальное событие соберет более 6000 предпринимателей, руководителей и маркетологов со всей России, стремящихся к росту и масштабированию бизнеса.
Участников ждут пошаговые планы с примерами, мастер-классы и разборы реальных ситуаций от ведущих экспертов страны. Вы сможете узнать о передовых инструментах управления бизнес-процессами, которые помогут вам открыть новые возможности и горизонты для развития в эпоху цифровизации.
В этом году вас будут вдохновлять:
В программе форума предусмотрены мастер-классы, выполнение заданий и живое общение — всю информацию вы сможете получить за один день в одном месте. Это возможность не только расширить свои знания, но и получить ряд ценнейших инсайтов для вашего бизнеса.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Забронируйте лучшее место на главном бизнес-событии страны, которое пройдет 19 марта 2026 года в Казани.