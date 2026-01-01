Главный бизнес-форум 2026 в Казани

На ЛДС «Татнефть арена» пройдет бизнес-форум, посвященный присвоению Казани статуса мировой столицы интернета. Это уникальное событие соберет более 6000 предпринимателей, руководителей и маркетологов со всей России, стремящихся к росту и масштабированию бизнеса.

Что вас ждет на форуме?

Участников ждут пошаговые планы с примерами, мастер-классы и разборы реальных ситуаций от ведущих экспертов страны. Вы сможете узнать о передовых инструментах управления бизнес-процессами, которые помогут вам открыть новые возможности и горизонты для развития в эпоху цифровизации.

Звезды форума

В этом году вас будут вдохновлять:

Игорь Манн — ведущий эксперт в области маркетинга;

Радислав Гандапас — признанный специалист по лидерству;

Владимир Якуба — популярный бизнес-тренер по продажам и управлению командами;

Ангелина Шам — эксперт по бизнес-психологии для создания сильных команд;

Дмитрий Норка — авторитет в области продаж и клиентских отношений;

Егор Рудометкин — специалист по внедрению искусственного интеллекта в бизнес.

Уникальные предложения

В программе форума предусмотрены мастер-классы, выполнение заданий и живое общение — всю информацию вы сможете получить за один день в одном месте. Это возможность не только расширить свои знания, но и получить ряд ценнейших инсайтов для вашего бизнеса.

Забронируйте место

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Забронируйте лучшее место на главном бизнес-событии страны, которое пройдет 19 марта 2026 года в Казани.