Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Казань — мировая столица интернета. Бизнес-форум
Киноафиша Казань — мировая столица интернета. Бизнес-форум

Казань — мировая столица интернета. Бизнес-форум

16+
Возраст 16+

О выставке

Главный бизнес-форум 2026 в Казани

На ЛДС «Татнефть арена» пройдет бизнес-форум, посвященный присвоению Казани статуса мировой столицы интернета. Это уникальное событие соберет более 6000 предпринимателей, руководителей и маркетологов со всей России, стремящихся к росту и масштабированию бизнеса.

Что вас ждет на форуме?

Участников ждут пошаговые планы с примерами, мастер-классы и разборы реальных ситуаций от ведущих экспертов страны. Вы сможете узнать о передовых инструментах управления бизнес-процессами, которые помогут вам открыть новые возможности и горизонты для развития в эпоху цифровизации.

Звезды форума

В этом году вас будут вдохновлять:

  • Игорь Манн — ведущий эксперт в области маркетинга;
  • Радислав Гандапас — признанный специалист по лидерству;
  • Владимир Якуба — популярный бизнес-тренер по продажам и управлению командами;
  • Ангелина Шам — эксперт по бизнес-психологии для создания сильных команд;
  • Дмитрий Норка — авторитет в области продаж и клиентских отношений;
  • Егор Рудометкин — специалист по внедрению искусственного интеллекта в бизнес.

Уникальные предложения

В программе форума предусмотрены мастер-классы, выполнение заданий и живое общение — всю информацию вы сможете получить за один день в одном месте. Это возможность не только расширить свои знания, но и получить ряд ценнейших инсайтов для вашего бизнеса.

Забронируйте место

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Забронируйте лучшее место на главном бизнес-событии страны, которое пройдет 19 марта 2026 года в Казани.

Купить билет на выставка Казань — мировая столица интернета. Бизнес-форум

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
29 октября четверг
09:00
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
от 5900 ₽

В ближайшие дни

«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
15 апреля в 12:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
11 апреля в 10:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
6+
Интерактивный Экскурсия
«Шәрык клубы» на театраль сәяхәт / Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
2 мая в 10:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше