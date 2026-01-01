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Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»
Киноафиша Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»

Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Казачий ансамбль «Ставрополье» в концертном зале «У Финляндского»

17 декабря 2026 года в 19:00 в концертном зале «У Финляндского» петербургские зрители смогут насладиться яркой программой «Славный, вспышный, быстрый Терек…», которую представит Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье». Это уникальный коллектив, являющийся одним из ведущих казачьих ансамблей страны, который славится своими традициями и мастерством.

Название ансамбля «Ставрополье» символизирует не только сам коллектив, но и его родной край, окно в культуру казаков. Песни и танцы этого ансамбля пронизаны духом степного ветра, звоном шашек и задором казачьей лирики, создавая незабываемую атмосферу праздника.

Программа концерта

Программа концерта – это настоящая энциклопедия казачьей жизни, представленная в яркой сценической форме с эффектными костюмами и зажигательными танцами. В ней гармонично сочетаются вокальные и вокально-хореографические композиции, отражающие жизнь казаков юга России. Зрители станут свидетелями динамичных постановок, являющих собой символы доблести и силы казаков-воинов.

Кроме этого, в концерте прозвучат любимые народные казачьи песни и вокальные произведения, собранные во время фольклорных экспедиций на территории Ставропольского края. Искрящиеся хореографии и пестрые костюмы подарят зрителям подлинный и живой опыт казачьего искусства, которое бережно хранится ансамблем «Ставрополье».

Не пропустите уникальную встречу

Казачий ансамбль «Ставрополье» – редкий гость в Северной столице, и попасть на их концерт – это настоящее приключение для каждого театрального зрителя. Не упустите шанс познакомиться с культурой, которую так бережно хранят представители казачества. Здесь, в зале «У Финляндского», звучит народное искусство, насыщенное историей и традициями казаков.

Рекомендуемый возраст: 6+

Купить билет на концерт Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»

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В других городах
Декабрь
17 декабря четверг
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1

Фотографии

Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»

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