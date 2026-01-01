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Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»
Киноафиша Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»

Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье»

Уральский Центр им. Родыгина приглашает зрителей на незабываемый концерт государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». Это уникальное событие познакомит с богатой культурой и традициями казачества через живую музыку и зажигательные танцы.

Погружение в казачью культуру

Ансамбль «Ставрополье» был основан в 1955 году и с тех пор завоевал множество наград на международных конкурсах. Артисты представят зрителям как традиционные казачьи песни, так и современные композиции, которыми ансамбль гордится.

Состав и репертуар

В концерте выступят лучшие представители ансамбля – вокалисты, танцоры и музыканты. Вы увидите и услышите, как старинные казачьи обряды воплощаются в яркие хореографические номера. Концерт обещает быть динамичным и насыщенным, а калейдоскоп эмоций приятно удивит зрителей.

Ожидаемые впечатления

Не упустите возможность стать частью этого праздника культуры! Концерт даст возможность не только насладиться великолепным искусством, но и прикоснуться к истории, живущей в каждом исполнении.

Билеты уже в продаже! Убедитесь, что вы сможете насладиться вечерним программой, наполненным энергией и талантами казачьего народа.

Купить билет на концерт Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»

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В других городах
Ноябрь
7 ноября суббота
17:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
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