Спектакль Кайдан. Легенды Древней Японии

Кайдан. Легенды Древней Японии

26 сентября в 19:00 в ЦСИ М’АРС состоится показ уникального спектакля, погружающего зрителей в фольклор страны восходящего солнца. Спектакль под названием «Кайдан. Легенды Древней Японии» создан режиссёром Михаилом Егоровым и театром «Опыты драматических изучений».

Сюжет и концепция

Спектакль основан на японских сказаниях о призраках, ведьмах и привидениях. Эти истории излучают атмосферу мистики и таинственности. Они знакомят нас с потусторонними мирами и загадками, которые порой пугают, но одновременно привлекают внимание и вызывают желание разгадать их.

В главных ролях

Проводником в мир сверхъестественного станет актриса Мария Беккер, которая исполнит роль рассказчика. Её подача обещает заворожить зрителей с первых минут. Музыкальное сопровождение добавит в атмосферу представления волшебные мотивы, созданные японскими композиторами Тадао Саваи и Хикару Саваи. Исполнительница традиционных музыкальных инструментов - Наталья Кирюшина - представит чудесные звуки кото и сямисэна.

Уникальный театральный опыт

Спектакль выполнен в стилистике театра Кабуки. Это переносит зрителей в средневековую Японию и создаёт неповторимую атмосферу, способную оставить незабываемые впечатления. «Кайдан» - это не просто постановка, это настоящее путешествие в мир японских страшных сказок.

Не упустите возможность стать частью этой мистической истории и погрузиться в пиршество звуков и образов, которые оставят глубокий след в вашей памяти!