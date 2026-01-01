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Кай Метов
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Кай Метов

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О концерте

Юбилейный концерт Кая Метова в Краснодаре

В Центральном Концертном зале Краснодара (Красная, 5) состоится долгожданный концерт легендарного певца и композитора Кая Метова, приуроченный к его юбилею — 40 лет на сцене. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником музыки и творчества для поклонников артиста и всех любителей качественной музыки.

Кай Метов — это имя, которое стало синонимом успеха и вдохновения для многих поколений. За свою многолетнюю карьеру он завоевал сердца миллионов слушателей благодаря своим незабываемым хитам, глубоким текстам и неподражаемому стилю исполнения. В этот вечер зрители смогут насладиться не только классическими песнями, но и новыми композициями, которые уже успели полюбиться фанатам.

Концерт пройдет в формате грандиозного шоу, где Кай Метов представит лучшие номера из своего обширного репертуара. Зрителей ожидает яркое музыкальное представление с впечатляющими визуальными эффектами. Вечер будет наполнен эмоциями, воспоминаниями и атмосферой праздника.

«Я рад, что могу отпраздновать этот важный для меня юбилей вместе с вами. Музыка — это то, что объединяет нас, и я хочу, чтобы этот концерт стал настоящим праздником для всех», — поделился Кай Метов.

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Сентябрь
15 сентября вторник
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5

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