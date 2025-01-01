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Кай Метов
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Кай Метов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Кая Метова: Музыка, которая волнует

Кай Метов — это не просто певец, музыкант и композитор. Это настоящий мастер, который покоряет сердца своих слушателей завораживающим голосом и уникальным стилем исполнения. Его музыка — это сочетание лирических мелодий, глубоких текстов и классических инструментов, что делает каждое выступление незабываемым.

Творческий путь

В творческом багаже артиста более десяти альбомов, среди которых можно найти как хиты 90-х, так и современные композиции. Каждый найдет в его репертуаре что-то особенное: от классических баллад до инструментальных произведений, погружающих в размышления о любви, жизни и человеческих переживаниях.

Музыка, пробуждающая чувства

Кай Метов пишет от души и для души, не подчиняясь модным трендам. Его песни, такие как «Position № 2», «Вспомни меня», «Роза чайная» и «Где-то далеко идут дожди», продолжают звучать на радиостанциях страны и в сердцах поклонников. Они способны вырвать нас из обыденности, наполняя жизнь красотой и смыслом.

Праздник музыки и любви

Каждый концерт Кая Метова — это настоящий праздник, где царит атмосфера любви и радости. Здесь можно не только наслаждаться музыкой, но и танцевать, открываясь новым эмоциям и переживаниям. Это не просто шоу — это возможность почувствовать себя частью чего-то большего.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера! Кай Метов и его любимые хиты ждут вас.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 2 декабря
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Stand Up: Профи
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11 августа в 19:00 Trinity
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