Кай Метов. Концерт на корабле

На Северном речном вокзале, причал №1, пройдет уникальный концерт Кая Метова на борту самого большого теплохода Москвы — «РИО-1». Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников творчества легендарного певца, музыканта и композитора.
Концерт будет посвящен известным песням и авторскому исполнению артиста. Формат мероприятия делает его особенно привлекательным благодаря речной прогулке, которая создаст особую атмосферу.
Вы сможете насладиться живописными видами во время прогулки по Химкинскому водохранилищу и провести вечер под любимые песни Кая Метова. Закат и мелодии создадут по-настоящему волшебную атмосферу летнего вечера.