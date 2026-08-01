Кай Метов. Концерт на корабле

Концерт Кая Метова на теплоходе в Москве

На Северном речном вокзале, причал №1, пройдет уникальный концерт Кая Метова на борту самого большого теплохода Москвы — «РИО-1». Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников творчества легендарного певца, музыканта и композитора.

Подробности мероприятия

Концерт будет посвящен известным песням и авторскому исполнению артиста. Формат мероприятия делает его особенно привлекательным благодаря речной прогулке, которая создаст особую атмосферу.

Расписание вечера

Посадка — с 17:00 до 18:00

Отплытие — 18:00

Начало концерта — 18:30

Уникальный вечер на воде

Вы сможете насладиться живописными видами во время прогулки по Химкинскому водохранилищу и провести вечер под любимые песни Кая Метова. Закат и мелодии создадут по-настоящему волшебную атмосферу летнего вечера.