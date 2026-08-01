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Кай Метов. Концерт на корабле
Билеты от 3000₽
Киноафиша Кай Метов. Концерт на корабле

Кай Метов. Концерт на корабле

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте

Концерт Кая Метова на теплоходе в Москве

На Северном речном вокзале, причал №1, пройдет уникальный концерт Кая Метова на борту самого большого теплохода Москвы — «РИО-1». Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников творчества легендарного певца, музыканта и композитора.

Подробности мероприятия

Концерт будет посвящен известным песням и авторскому исполнению артиста. Формат мероприятия делает его особенно привлекательным благодаря речной прогулке, которая создаст особую атмосферу.

Расписание вечера

  • Посадка — с 17:00 до 18:00
  • Отплытие — 18:00
  • Начало концерта — 18:30

Уникальный вечер на воде

Вы сможете насладиться живописными видами во время прогулки по Химкинскому водохранилищу и провести вечер под любимые песни Кая Метова. Закат и мелодии создадут по-настоящему волшебную атмосферу летнего вечера.

Купить билет на концерт Кай Метов. Концерт на корабле

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Август
26 августа среда
18:30
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
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