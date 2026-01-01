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Кай Метов. Большой юбилейный концерт. На бис!
Киноафиша Кай Метов. Большой юбилейный концерт. На бис!

Кай Метов. Большой юбилейный концерт. На бис!

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт Кая Метова в МТС Live Холл Воронеж

12 октября в МТС Live Холл Воронеж с юбилейным концертом выступит Кай Метов, культовый артист, чьи хиты стали саундтреком целого поколения. Певец и композитор, он прославился своим уникальным стилем, который сочетает в себе глубокие тексты и лирические мелодии, обрамленные классическими инструментами.

Кай Метов - это не просто музыкант, а автор более десяти альбомов, каждый из которых найдет отклик в сердцах слушателей. Его песни отличает интеллигентно-романтическое звучание, что тонко подчеркивает его истинное мастерство. На концерте вы сможете насладиться как известными хитами, так и новыми произведениями артиста.

Концерт обещает быть незабываемым для всех любителей качественной музыки и лирики, где каждый сможет найти свою любимую мелодию. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Исполнители
Метов К

Купить билет на концерт Кай Метов. Большой юбилейный концерт. На бис!

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В других городах
Октябрь
10 октября суббота
18:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2900 ₽

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