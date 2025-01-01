Меню
Кай и Людмила
Киноафиша Кай и Людмила

Спектакль Кай и Людмила

Постановка
Один театр 16+
Режиссер Алексей Мосолов
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Кай и Людмила»: Сказки о любви и преодолении на сцене Один театра

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Кай и Людмила», который объединяет две классические сказочные истории: «Снежная королева» и «Руслан и Людмила». Это захватывающее представление погружает зрителей в мир приключений, любви и испытаний.

Сюжет и концепция

Спектакль сочетает в себе элементы обеих сказок, чередуя главы и иногда даже создавая новые неожиданные повороты сюжета. На сцене мы увидим, как Герда отправляется на поиски Кая, а Руслан старается вернуть свою любимую Людмилу. Оба героя сталкиваются с трудностями на своем пути, но настоящая любовь и дружба помогают преодолевать любые преграды.

Интересные факты

  • Спектакль основан на произведениях известных авторов: Ханса Кристиана Андерсена и Александра Пушкина.

Для кого этот спектакль?

«Кай и Людмила» станет идеальным выбором для всех, кто ценит театральное искусство, а также для семей с детьми. Это история о любви, верности и стремлении к своей цели, которая будет актуальна для зрителей всех возрастов.

 

Купить билет на спектакль Кай и Людмила

Октябрь
25 октября суббота
20:30
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
от 900 ₽

