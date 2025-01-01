Меню
Кавказский стендап
Билеты от 700₽
Кавказский стендап

Кавказский стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Кавказский стендап: юмор с восточным колоритом

Приглашаем вас на захватывающий стендап-концерт юмористов с Кавказа в Standup Café. Это уникальное событие подарит вам атмосферу отдыха и веселья, а также позволит прочувствовать культурные особенности и обычаи кавказского народа через призму юмора.

Стендап с характером

Выступления кавказских комиков наполнены искренностью, теплотой и острым сарказмом. Они найдут слова, чтобы поднять настроение даже самым суровым зрителям. Каждый выступающий привносит в программу свою индивидуальность и стиль, так что скучать не придется!

Почему стоит посетить?

Этот концерт – отличная возможность не только посмеяться, но и узнать больше о кавказской культуре. Стендап, как форма искусства, позволяет комикам отразить актуальные проблемы и ситуации, используя юмор как средство общения.

Не упустите шанс провести вечер в компании ярких артистов и легко смеяться над жизненными ситуациями, которые знакомы каждому из нас!

Мы ждем вас на Кавказском стендапе в Standup Café – будет весело!

Купить билет на концерт Кавказский стендап

Октябрь
9 октября четверг
19:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 700 ₽

