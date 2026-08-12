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Кавказский пленник. Романтическое путешествие
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Киноафиша Кавказский пленник. Романтическое путешествие

Кавказский пленник. Романтическое путешествие

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О выставке

Новая выставка, посвященная Пушкину

Любителей театра и литературы ждёт незабываемое событие! В рамках выставки, посвященной великому русскому поэту Александру Пушкину, будут представлены уникальные экспонаты, которые дают возможность взглянуть на его творчество и жизнь с новой стороны.

Что можно увидеть на выставке?

Основное внимание уделено прижизненным изданиям пушкинской поэмы. Посетители смогут увидеть списки её различных версий, альбомы и рукописные сборники того времени. Выставка также включает переводы произведений, выполненные в первой половине XIX века.

Вдохновение и места действия

На выставке будут представлены изображения городов, в которых Пушкин работал над своими шедеврами, а также виды Кавказа, которые его вдохновляли. Интересные иллюстрации к «Кавказскому пленнику», выполненные художниками XIX–XX веков, позволят глубже понять атмосферу и контекст его произведений.

Не упустите шанс прикоснуться к величию искусства и узнать больше о жизни одного из самых известных поэтов России. Выставка обещает стать значимым событием для всех ценителей театра и слова!

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Август
Сентябрь
12 августа среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
13 августа четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
14 августа пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15 августа суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
16 августа воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17 августа понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
18 августа вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19 августа среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
20 августа четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
21 августа пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
22 августа суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
23 августа воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
24 августа понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
25 августа вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
26 августа среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
27 августа четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
28 августа пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
29 августа суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
30 августа воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
31 августа понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
1 сентября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
2 сентября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
3 сентября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
4 сентября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
5 сентября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
6 сентября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
7 сентября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
8 сентября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
9 сентября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
10 сентября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
11 сентября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
12 сентября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
13 сентября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
14 сентября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15 сентября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
16 сентября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17 сентября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
18 сентября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19 сентября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
20 сентября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
21 сентября понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
22 сентября вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
23 сентября среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
24 сентября четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
25 сентября пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
26 сентября суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
27 сентября воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2

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