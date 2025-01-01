Меню
Кавер-шоу. От Queen до Lady Gaga
Кавер-шоу. От Queen до Lady Gaga

12+
О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с ШИШКИ BAND

Готовьтесь к самому невероятному музыкальному путешествию, где сталкиваются вселенные! Концерт группы ШИШКИ BAND — это не просто музыкальное событие, это манифест свободы и безумия.

О формальном перформансе

Вас ждёт огненный вихрь звуков и ритмов: от хитов рок-группы Queen до зажигательных мелодий Linkin Park, от любимых мелодий Ленинграда и Руки вверх до великолепных произведений Lady Gaga и Depeche Mode. Каждая композиция — это взрывной микс, который невозможно предугадать.

Энергия и вовлечение зрителей

ШИШКИ BAND создаёт атмосферу живого, пульсирующего организма, где зрители становятся частью шоу. Команда уже успела завоевать популярность благодаря своему виртуозному исполнению и мощной энергии, которая сметает с первых нот и зажигает зал до предела.

Погружение в драйв

Запаситесь голосом и готовьтесь к тотальному погружению в мир безграничного драйва. Этот концерт — это больше, чем просто кавер-группа. Это уникальный опыт и возможность насладиться легендарными хитами в исполнении талантливых музыкантов.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 30 минут (без антракта). Он предназначен для всех категорий зрителей старше 12 лет. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

