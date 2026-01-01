В кинотеатре «Сигнал» (г. Самара) пройдет уникальное кавер-шоу группы RAMMproJect. Музыканты исполнят самые знаковые хиты легендарной группы Rammstein: «Мама», «Солнце», «Ангел» и «Москва». Шоу обещает стать настоящим событием благодаря открытому формату и отличному звуку, который раскроет глубину и мощь композиций.
Это шоу станет отличной возможностью для поклонников Rammstein и любителей качественного живого звука увидеть, как сочинские музыканты импортозамещают любимую группу по всей стране. Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному эмоций и громкой музыки!