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Кавер-шоу группы RammProject
Киноафиша Кавер-шоу группы RammProject

Кавер-шоу группы RammProject

18+
Возраст 18+

О концерте

Кавер-шоу группы RAMMproJect в Самаре

В кинотеатре «Сигнал» (г. Самара) пройдет уникальное кавер-шоу группы RAMMproJect. Музыканты исполнят самые знаковые хиты легендарной группы Rammstein: «Мама», «Солнце», «Ангел» и «Москва». Шоу обещает стать настоящим событием благодаря открытому формату и отличному звуку, который раскроет глубину и мощь композиций.

Что ожидать от шоу?

  • Два часа невероятного живого звучания, полных энергии и драйва.
  • Исполнение самых громких хитов, а также свежих треков с последних альбомов.
  • Голос вокалиста, почти неотличимый от Линдеманна, сделает шоу особенно впечатляющим.
  • Выступление по мотивам оригинальных концертов Rammstein добавит атмосферы и уникальности.
  • Сумасшедший коллектив RAMMproJect готов зарядить публику позитивом и музыкой.

Это шоу станет отличной возможностью для поклонников Rammstein и любителей качественного живого звука увидеть, как сочинские музыканты импортозамещают любимую группу по всей стране. Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному эмоций и громкой музыки!

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В других городах
Октябрь
15 октября четверг
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2

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