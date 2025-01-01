Меню
Кавер-концерт «Не Школы Барабанов»
Кавер-концерт «Не Школы Барабанов»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Большой Кавер-Концерт «Не Школы Барабанов» в Волгограде

С нетерпением ждали этого момента — ученики Не Школы Барабанов готовы поразить зрителей! Готовьтесь к вечеру вдохновения и захватывающих эмоций, когда на сцену выйдут исполнители, чтобы подарить вам свои лучшие каверы на любимые хиты.

Что вас ждет на концерте?

  • Легендарные хиты в уникальных аранжировках.
  • Энергия десятков барабанщиков на одной сцене.
  • Атмосфера рок-клуба, драйва и настоящего музыкального праздника.

Это не просто концерт, а шоу, которое покажет, что барабаны могут зажечь сердца каждого в зале!

Комфорт для зрителей

На площадке будет работать бар и кухня, а также предоставлены другие услуги для вашего удобства. Бронируя место за столиком, вы оплачиваете депозит, который затем включается в сумму заказа на кухне или в баре. Рекомендуем сделать предзаказ, поскольку ожидается большое количество гостей, и время ожидания может составить до часа.

Обратите внимание, что на входе будет осуществляться фейсконтроль безопасности. Приходите и будьте готовы к настоящему музыкальному празднику!

Билеты уже в продаже!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Торопитесь приобрести билеты и насладиться великолепным исполнением талантливых учеников!

Сентябрь
21 сентября воскресенье
19:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 1120 ₽

