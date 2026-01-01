Оповещения от Киноафиши
18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Кавардак, или Брак по-итальянски. Комедия в Новосибирске

Спектакль, идущий в Новосибирском доме актера, основан на пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано». Это комедийная история о непростых, страстных отношениях между Филуменой и Доменико. Главная героиня борется за осуществление своей мечты — законного брака после многих лет совместной жизни.

Сюжет

История рассказывает о Филумене, которая преодолела сложный путь от публичного дома до хозяйки в доме любвеобильного Доменико. Несмотря на все ее усилия, она не может добиться от любимого официального статуса. Спектакль насыщен яркими эмоциями и осмыслением жизни в итальянском обществе, где любовь и страсть переплетаются с попытками установить семейные узы.

Где посмотреть

Вы можете увидеть этот увлекательный спектакль в Новосибирске. Приятные моменты и искренние эмоции гарантированы!

Основа постановки

Спектакль представляет собой классическую итальянскую комедию положений с элементами драмы. Это сочетание придает истории особую глубину и позволяет зрителям насладиться игрой актеров, которые прекрасно передают атмосферу страсти и нежности.

Купить билет на спектакль Кавардак, или Брак по-итальянски

Март
23 марта понедельник
18:30
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽

