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Катюша. Юбилейный концерт актрисы Екатерины Гусевой. Возможна телесъемка
Билеты от 800₽
Киноафиша Катюша. Юбилейный концерт актрисы Екатерины Гусевой. Возможна телесъемка

Катюша. Юбилейный концерт актрисы Екатерины Гусевой. Возможна телесъемка

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Юбилейный концерт Екатерины Гусевой в Кремле

Государственный Кремлевский Дворец приглашает всех ценителей музыки и театра на юбилейный концерт заслуженной артистки России Екатерины Гусевой под названием «Светом озарённая душа». Это грандиозное событие обещает стать ярким праздником в мире искусства.

О концерте

В концерте Екатерина Гусева представит свои лучшие номера, которые позволят зрителям насладиться её уникальным голосом и вдохновляющим исполнением. Авторская программа включает как известные классические произведения, так и современные хиты, что сделает выступление разнообразным и насыщенным.

Подготовка к мероприятию

Обратите внимание, что зрителям рекомендуется приходить заранее. Это позволит избежать лишнего стресса: на входе в Кремль возможен тщательный досмотр посетителей, поэтому стоит планировать своё время с запасом. Вход в Государственный Кремлевский Дворец открывается за 1 час 45 минут до начала концерта.

Заботьтесь о комфортном посещении

Чтобы максимально насладиться мероприятием, располагая свободным временем, вы сможете насладиться атмосферой Кремля и подготовиться к волшебному вечеру с Екатериной Гусевой. Не упустите возможность стать частью этого события!

Купить билет на концерт Катюша. Юбилейный концерт актрисы Екатерины Гусевой. Возможна телесъемка

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Октябрь
31 октября суббота
18:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
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