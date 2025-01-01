Катя Зайцева. Женский стендап на ТНТ

Стендап с комедийной искрой в Red Buffet

Приглашаем вас на вечер юмора и добра! На сцене — стендап-комик, участница популярных шоу «Женский стендап» и «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Это уникальная возможность увидеть звезду на одной сцене, ведь её выступления полны сарказма и остроумия.

О мероприятии

Дата: 20 сентября

Общий сбор: 19:00

Начало: 20:00

Продолжительность: 1 час 30 минут

Возрастное ограничение: 18+

Цена билета: от 599 рублей

Интересные факты

Стендап-комедия в России продолжает набирать популярность, и данный спектакль — не исключение. Участие в крупных телевизионных проектах поднимает уровень комиков и делает их выступления ещё более захватывающими. Вас ждет искрометная комедия, которую невозможно пропустить!

Контактная информация

По любым вопросам напишите нам!