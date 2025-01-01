Меню
Катя Зайцева. Женский стендап на ТНТ
Киноафиша Катя Зайцева. Женский стендап на ТНТ

Катя Зайцева. Женский стендап на ТНТ

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап с комедийной искрой в Red Buffet

Приглашаем вас на вечер юмора и добра! На сцене — стендап-комик, участница популярных шоу «Женский стендап» и «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Это уникальная возможность увидеть звезду на одной сцене, ведь её выступления полны сарказма и остроумия.

О мероприятии

Дата: 20 сентября

Общий сбор: 19:00

Начало: 20:00

Продолжительность: 1 час 30 минут

Возрастное ограничение: 18+

Цена билета: от 599 рублей

Интересные факты

Стендап-комедия в России продолжает набирать популярность, и данный спектакль — не исключение. Участие в крупных телевизионных проектах поднимает уровень комиков и делает их выступления ещё более захватывающими. Вас ждет искрометная комедия, которую невозможно пропустить!

Контактная информация

По любым вопросам напишите нам!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 20 сентября
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

