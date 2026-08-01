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Катя Ямщикова
Билеты от 2000₽
Киноафиша Катя Ямщикова

Катя Ямщикова

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Фольклор и современность: Концерт Кати Ямщиковой

Этот уникальный фьюжн-проект смело сочетает живительную силу фольклорных напевов с оттенками различных музыкальных жанров, таких как джаз, рок, драм-н-бэйс и живая электроника. Под управлением утончённой и искренней вокалистки Екатерины Ямщиковой, слушатели смогут насладиться теплым тембром, который окутывает и исцеляет.

Что ожидает зрителей?

В программе концерта прозвучит русский фольклор и романсы в авторских интерпретациях. Уникальный саунд группы и самобытный репертуар позволят забыть о городской суете и перенесут в атмосферу утреннего неба над душистыми полями. Также будет представлен материал из нового альбома фолк-проекта Кати Ямщиковой «Жаворонок», который был презентован в июне 2024 года.

О Екатерине Ямщиковой

Екатерина Ямщикова — это не только талантливая вокалистка, но и известная личность на российской музыкальной сцене. Она была участницей шоу «Голос», а также проектов «Клуб Шаболовка 37», «Романтика романса» и «Большой джаз» на телеканале «Культура». Екатерина — победительница международного конкурса профессиональных джазовых исполнителей «Jazz Birds», а также заслуженная артистка Республики Башкортостан.

Музыка без границ

С уникальным голосом и проникновенной манерой исполнения Екатерина покорила сердца слушателей в России, Казахстане, Франции, Бельгии и Китае. Её музыка сочетает традиции и смелые эксперименты, профессионализм и виртуозность музыкантов, что делает каждое выступление незабываемым.

Достижения проекта

Фонд музыкального творчества Кати Ямщиковой включает четыре сольных альбома, шесть авторских синглов и совместные работы в стиле электро-фолка. Альбом «Продолжение» (2022) был записан совместно с Национальным оркестром народных инструментов Республики Башкортостан, что подчеркивает приверженность коллектива к традициям.

Музыканты концерта

На сцену выйдут:

  • Екатерина Ямщикова — вокал
  • Павел Скорняков — саксофон
  • Руслан Воротников — клавишные
  • Вадим Муратов — гитара
  • Сергей Хутас — бас
  • Омар Саидов — ударные

Приглашаем вас насладиться вечером, полным ощетинившихся чувств, ярких эмоций и удивительных музыкальных моментов!

Купить билет на концерт Катя Ямщикова

Помощь с билетами
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19 августа среда
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