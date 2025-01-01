Меню
Катя Ямщикова
Билеты от 2000₽
Катя Ямщикова

Катя Ямщикова

6+
6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Русский фолк в джазовых тонах

Анонсируем уникальное музыкальное событие: выступление Катерины Ямщиковой в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и народного фолка.

Живительная сила народных напевов

Спектакль объединяет в себе традиционные русские народные мелодии, исполненные в современных интерпретациях. Катя Ямщикова мастерски сочетает элементарные основы фолка с джазом, роком, драм-н-бэйсом и живой электроникой. Это создает уникальную атмосферу, в которой зрители могут ощутить взаимосвязь между прошлым и настоящим.

О музыканте

Катя Ямщикова известна как талантливый композитор и исполнитель. Ее музыкальный стиль отличает разнообразие жанров и глубокое понимание народной культуры. Участие в подобных проектах позволяет музыканту не только раскрыть свой потенциал, но и познакомить зрителей с богатством русской музыкальной традиции.

Что ожидать от концерта?

На протяжении вечера Katya Ямщикova и ее команда исполнят как известные композиции, так и новые произведения, отражающие современные тенденции музыкальной сцены. Уникальные аранжировки и яркие музыкальные решения создадут незабываемую атмосферу, в которой каждый найдет что-то близкое сердцу.

Не упустите возможность стать частью этого живого музыкального опыта и насладиться гармонией фолка и джаза!

Расписание

12 ноября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

