Катя Ямщикова

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге: Русский фолк в джазовых тонах

Готовьтесь к уникальному музыкальному путешествию в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге! Здесь прозвучат народные напевы, переплетенные с самыми разнообразными музыкальными жанрами, такими как джаз, рок, драм-н-бэйс и живая электроника. Это не просто концерт, а музыкальный опыт, который объединяет поколения и стили.

Живительная сила народных напевов

Русский фолк обладает удивительной способностью вдохновлять и объединять людей. В сочетании с современными музыкальными направлениями, он открывает новые горизонты для восприятия знакомых мелодий. Каждый зритель сможет найти в этом спектакле что-то близкое и родное.

Четверг — время для джаза и фолка

Не упустите возможность насладиться живым выступлением талантливых музыкантов. Каждое выступление — это возможность прикоснуться к музыке, которая встраивается в современный контекст, не забывая о своих корнях.

Проводите вечер в компании музыки, которая объединяет традиции и современность. Спектакль в джаз-клубе Игоря Бутмана станет настоящим праздником для всех любителей музыки!