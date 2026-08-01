Катя Ямщикова

Музыкальное путешествие с Катей Ямщиковой

Приготовьтесь к уникальному фьюжн-проекту, который уведет вас в мир живительных фольклорных напевов, смешанных с лучшими оттенками джаза, рока, драм-н-бэйса и живой электроники. Лидер коллектива, талантливая вокалистка Екатерина Ямщикова, обладая искренним и тёплым тембром, способна исцелить тем, кто устал от суеты мегаполисов.

На концерте зрителей ожидает путешествие в мир русского фольклора и романсов в авторских интерпретациях. Уникальный звук группы и самобытный репертуар перенесут вас в просторы утреннего неба над душистыми полями.

Новый альбом «Жаворонок»

Также прозвучит материал из нового альбома Кати Ямщиковой «Жаворонок», который был представлен в июне 2024 года. Екатерина — не только участница популярных шоу, таких как «Голос» и «Клуб Шаболовка 37», но и победительница международного конкурса джазовых исполнителей «Jazz Birds». Её мастерство и проницательность покорили сердца слушателей не только в России, но и далеко за её пределами — на фестивалях в Казахстане, Франции, Бельгии и Китае.

Талант, соединяющий традиции и инновации

Проект Кати Ямщиковой отличается смелым взглядом в будущее, при этом он опирается на богатые традиции. Вечер обещает быть наполнен профессионализмом и виртуозностью музыкантов, которые, в сочетании с обаянием и женственностью Екатерины, создают впечатляющую энергетику.

Состав ансамбля

На сцену выйдут:

Екатерина Ямщикова - вокал

Павел Скорняков - саксофон

Руслан Воротников - клавишные

Вадим Муратов - гитара

Сергей Хутас - бас

Омар Саидов - ударные

Коллектив записал четыре сольных альбома, шесть авторских синглов и несколько совместных работ в жанре электро-фолка. Альбом «Продолжение» (2022) был создан в сотрудничестве с Национальным оркестром народных инструментов Республики Башкортостан и привлёк внимание на таких престижных праздниках джаза, как «Moscow Jazz festival» и «Джазовые сезоны».