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Катя Ямщикова
Билеты от 1000₽
Киноафиша Катя Ямщикова

Катя Ямщикова

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальное путешествие с Катей Ямщиковой

Приготовьтесь к уникальному фьюжн-проекту, который уведет вас в мир живительных фольклорных напевов, смешанных с лучшими оттенками джаза, рока, драм-н-бэйса и живой электроники. Лидер коллектива, талантливая вокалистка Екатерина Ямщикова, обладая искренним и тёплым тембром, способна исцелить тем, кто устал от суеты мегаполисов.

На концерте зрителей ожидает путешествие в мир русского фольклора и романсов в авторских интерпретациях. Уникальный звук группы и самобытный репертуар перенесут вас в просторы утреннего неба над душистыми полями.

Новый альбом «Жаворонок»

Также прозвучит материал из нового альбома Кати Ямщиковой «Жаворонок», который был представлен в июне 2024 года. Екатерина — не только участница популярных шоу, таких как «Голос» и «Клуб Шаболовка 37», но и победительница международного конкурса джазовых исполнителей «Jazz Birds». Её мастерство и проницательность покорили сердца слушателей не только в России, но и далеко за её пределами — на фестивалях в Казахстане, Франции, Бельгии и Китае.

Талант, соединяющий традиции и инновации

Проект Кати Ямщиковой отличается смелым взглядом в будущее, при этом он опирается на богатые традиции. Вечер обещает быть наполнен профессионализмом и виртуозностью музыкантов, которые, в сочетании с обаянием и женственностью Екатерины, создают впечатляющую энергетику.

Состав ансамбля

На сцену выйдут:

  • Екатерина Ямщикова - вокал
  • Павел Скорняков - саксофон
  • Руслан Воротников - клавишные
  • Вадим Муратов - гитара
  • Сергей Хутас - бас
  • Омар Саидов - ударные

Коллектив записал четыре сольных альбома, шесть авторских синглов и несколько совместных работ в жанре электро-фолка. Альбом «Продолжение» (2022) был создан в сотрудничестве с Национальным оркестром народных инструментов Республики Башкортостан и привлёк внимание на таких престижных праздниках джаза, как «Moscow Jazz festival» и «Джазовые сезоны».

Купить билет на концерт Катя Ямщикова

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Август
19 августа среда
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

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