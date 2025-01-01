Катя Котофеева и Вика Македонская. Проверочный концерт

Приглашаем вас на уникальный проверочный концерт талантливых артисток жанра Stand Up! На сцене Большевик Лофт выступят:
Концерт пройдет в уютной атмосфере Большевик Лофт, где вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Не упустите шанс попробовать вкусные блюда перед началом шоу!
Рекомендуем приходить к сбору гостей за 30 минут до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.
Не пропустите возможность увидеть любимых артистов на одной сцене!