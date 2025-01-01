Меню
Катя Котофеева и Вика Македонская. Проверочный концерт
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Проверочный концерт Кати Котофеевой и Вики Македонской

Приглашаем вас на уникальный проверочный концерт талантливых артисток жанра Stand Up! На сцене Большевик Лофт выступят:

Катя Котофеева

  • Участница программы "Женский стендап ТНТ"
  • Полуфиналистка Comedy Баттл на ТНТ
  • Финалистка Open Mic VK

Вика Македонская

  • Участница программы "Женский стендап ТНТ"

Концерт пройдет в уютной атмосфере Большевик Лофт, где вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Не упустите шанс попробовать вкусные блюда перед началом шоу!

Информация о мероприятии

  • Начало: 20:30
  • Сбор: 20:00
  • Возрастное ограничение: 18+ (пожалуйста, имейте при себе паспорт)
  • Парковка: Бесплатная

Рекомендуем приходить к сбору гостей за 30 минут до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Не пропустите возможность увидеть любимых артистов на одной сцене!

21 сентября
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
20:30 от 800 ₽

