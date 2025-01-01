Катя Котофеева и Вика Македонская. Проверочный концерт

Проверочный концерт Кати Котофеевой и Вики Македонской

Приглашаем вас на уникальный проверочный концерт талантливых артисток жанра Stand Up! На сцене Большевик Лофт выступят:

Катя Котофеева

Участница программы "Женский стендап ТНТ"

Полуфиналистка Comedy Баттл на ТНТ

Финалистка Open Mic VK

Вика Македонская

Участница программы "Женский стендап ТНТ"

Концерт пройдет в уютной атмосфере Большевик Лофт, где вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Не упустите шанс попробовать вкусные блюда перед началом шоу!

Информация о мероприятии

Начало: 20:30

Сбор: 20:00

20:00 Возрастное ограничение: 18+ (пожалуйста, имейте при себе паспорт)

Парковка: Бесплатная

Рекомендуем приходить к сбору гостей за 30 минут до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Не пропустите возможность увидеть любимых артистов на одной сцене!