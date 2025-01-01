Катя Котофеева и Валера Киракосьян. Стендап концерт

Стендап вечер звезд жанра

Приглашаем на стендап-контакт с двумя любимыми артистами:

Катя Котофеева - участник «Женского стендапа ТНТ», полуфиналист Comedy Баттл.

Валера Киракосьян - резидент шоу «Stand Up» на ТНТ, участник проектов «Comedy Баттл» и «Быстрые свидания».

Событие пройдет в стильном месте Black Loft (by Bolshevik Loft). Это пространство привлекает своей современностью и атмосферой, создавая уникальную обстановку для вечера смеха.

Коктейли и кухня

Гостям доступен коктейль-бар, а также ресторан с европейской и русской кухнями. Рекомендуем приезжать заранее, чтобы успеть насладиться вкусной едой и атмосферой перед началом шоу.

Сбор гостей и возрастные ограничения

Сбор гостей начнется за 30 минут до мероприятия. Обратите внимание, что возрастное ограничение для входа составляет 18+. На входе необходимо предъявить паспорт. Лица, не достигшие 18 лет, не будут допущены на концерт, даже в сопровождении родителей или законных представителей.

Приходите и зарядитесь позитивными эмоциями в компании друзей!