Катя Котофеева и Валера Киракосьян. Стендап концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Катя Котофеева и Валера Киракосьян. Стендап концерт

Катя Котофеева и Валера Киракосьян. Стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте

Стендап вечер звезд жанра

Приглашаем на стендап-контакт с двумя любимыми артистами:

  • Катя Котофеева - участник «Женского стендапа ТНТ», полуфиналист Comedy Баттл.
  • Валера Киракосьян - резидент шоу «Stand Up» на ТНТ, участник проектов «Comedy Баттл» и «Быстрые свидания».

Событие пройдет в стильном месте Black Loft (by Bolshevik Loft). Это пространство привлекает своей современностью и атмосферой, создавая уникальную обстановку для вечера смеха.

Коктейли и кухня

Гостям доступен коктейль-бар, а также ресторан с европейской и русской кухнями. Рекомендуем приезжать заранее, чтобы успеть насладиться вкусной едой и атмосферой перед началом шоу.

Сбор гостей и возрастные ограничения

Сбор гостей начнется за 30 минут до мероприятия. Обратите внимание, что возрастное ограничение для входа составляет 18+. На входе необходимо предъявить паспорт. Лица, не достигшие 18 лет, не будут допущены на концерт, даже в сопровождении родителей или законных представителей.

Приходите и зарядитесь позитивными эмоциями в компании друзей!

Купить билет на концерт Катя Котофеева и Валера Киракосьян. Стендап концерт

Январь
6 января вторник
17:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1200 ₽

