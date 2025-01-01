Меню
О выставке

Беседа с психологом в лектории «Прямая речь»

В лектории «Прямая речь» пройдет увлекательная беседа с психологом Катериной Мурашовой. Тема обсуждения — настоящее, глубинное развитие личности ребенка, начиная с раннего возраста и до подросткового периода.

От первых шагов к подростковому возрасту

На встрече мы разберем ключевые этапы взросления детей. Как каждый из них влияет на формирование личности? Как родителям поддержать своих детей в этом важном процессе?

Снижение родительской тревожности

Также мы обсудим, как снизить собственную тревожность родителей. Это важный аспект, который влияет на климат в семье и на развитие ребенка. Главный акцент будет на том, что для детей важнее всего не количество кружков, а качество отношений с родителями.

Приглашаем к обсуждению

Не упустите возможность задать вопросы и получить ценные рекомендации от профессионала. Эта встреча подарит новые инсайты о том, как быть рядом со своим ребенком на каждом этапе его жизни.

