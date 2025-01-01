Лекция о воспитании детей в лектории «Прямая речь»

Вы замечали, как часто родители, стремясь вырастить успешного человека, упускают из виду самое важное — воспитание? Когда последний раз вы задумывались о том, какие моральные ориентиры формируете в своем ребенке? В эпоху гаджетов и бесконечного потока информации важно понимать, кто несет ответственность за этот процесс.

На лекции Катерины Мурашовой мы обсудим, что значит «воспитывать» в современном мире. Мы разберем сложности и уникальности воспитания, особенно в контексте подростков, и обратимся к опыту прошлых поколений, чтобы увидеть, что осталось неизменным, а что требует переосмысления.

Темы лекции

Как отличить воспитание от других процессов — обучения, развития и простого взращивания.

Кто или что на самом деле влияет на подростка больше, чем его семья, и нужно ли этому противостоять.

Конкретные методики воспитания и простые инструменты для более осознанного родительства.

Лекции Катерины Мурашовой — это не просто теория. Это кладезь практических знаний, основанных на многолетнем опыте работы с детьми и подростками. У вас будет возможность взглянуть на воспитание под другим углом и найти новые пути к взаимопониманию с вашими детьми.

О лекторе

Катерина Мурашова — семейный, детский и подростковый психолог-практик. Она является автором книг для читателей разных возрастов и популярным лектором.

Информация о лекции