Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Катерина Мурашова. Кто воспитывает вашего ребенка?
Билеты от 3000₽
Киноафиша Катерина Мурашова. Кто воспитывает вашего ребенка?

Катерина Мурашова. Кто воспитывает вашего ребенка?

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Лекция о воспитании детей в лектории «Прямая речь»

Вы замечали, как часто родители, стремясь вырастить успешного человека, упускают из виду самое важное — воспитание? Когда последний раз вы задумывались о том, какие моральные ориентиры формируете в своем ребенке? В эпоху гаджетов и бесконечного потока информации важно понимать, кто несет ответственность за этот процесс.

На лекции Катерины Мурашовой мы обсудим, что значит «воспитывать» в современном мире. Мы разберем сложности и уникальности воспитания, особенно в контексте подростков, и обратимся к опыту прошлых поколений, чтобы увидеть, что осталось неизменным, а что требует переосмысления.

Темы лекции

  • Как отличить воспитание от других процессов — обучения, развития и простого взращивания.
  • Кто или что на самом деле влияет на подростка больше, чем его семья, и нужно ли этому противостоять.
  • Конкретные методики воспитания и простые инструменты для более осознанного родительства.

Лекции Катерины Мурашовой — это не просто теория. Это кладезь практических знаний, основанных на многолетнем опыте работы с детьми и подростками. У вас будет возможность взглянуть на воспитание под другим углом и найти новые пути к взаимопониманию с вашими детьми.

О лекторе

Катерина Мурашова — семейный, детский и подростковый психолог-практик. Она является автором книг для читателей разных возрастов и популярным лектором.

Информация о лекции

  • Рекомендуемый возраст: 16+
  • Примерная продолжительность: 1 час 30 минут
  • Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
7 сентября в 12:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 800 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись
12+
Инсталляция Объект Интерактивный Современное искусство
Re_Member. Вспомни и воссоединись
25 сентября в 12:50 Центр «Марс»
от 1200 ₽
Ильинское. Музей материнства и младенчества
16+
Исторические выставки
Ильинское. Музей материнства и младенчества
10 декабря в 18:00 Музей материнства и младенчества
от 70 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше