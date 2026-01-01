Катерина Балыкбаева & Solo Tango Orquesta
Билеты от 2000₽
12+
О концерте

Невероятный вечер аргентинского танго с Катериной Балыкбаевой и Solo Tango Orquesta

Приглашаем вас на потрясающий концерт, где великолепная Катерина Балыкбаева и талантливый оркестр Solo Tango Orquesta представят уникальную программу, полную страсти и эмоций. Это незабываемое событие погрузит вас в атмосферу аргентинского танго: от меланхоличных нот до взрывных ритмов, от шепота до музыкальной бури.

О программе

В программе концерта прозвучат как знаменитые хиты мирового репертуара в оригинальных аранжировках, так и специальные композиции, подготовленные для этого вечера. Голос Катерины сольется с мелодиями бандонеона, струнных и рояля, создавая завораживающее звучание в океане танго-страстей.

Катерина Балыкбаева

Катерина Балыкбаева — выдающаяся эстрадно-джазовая певица и участница популярных телепроектов. Она обрела известность в команде Леонида Агутина на телешоу «Голос 5» и стала дипломантом Всесоюзного фестиваля польской песни в Витебске, ныне известного как «Славянский базар». В детстве, прожив несколько лет на Кубе, она впитала в себя богатство латиноамериканской музыки, что сделало ее голос особенно подходящим для этого жанра. За годы работы Катерину уже называют «Королевой Босановы».

Solo Tango Orquesta

Solo Tango Orquesta — российский танго-оркестр, итоги которого впечатляют. Он стал победителем международных конкурсов в Италии и Германии, а также был дважды номинирован на Первую интернациональную танго премию в Аргентине. Оркестр гастролирует по лучшим концертным площадкам мира, участвуя в крупных танго-фестивалях и сотрудничая с известными мировыми танцорами.

Состав оркестра

Вечером 29 декабря на Главной сцене Клуба с Катериной Балыкбаевой выступят музыканты Solo Tango Orquesta:

  • Александр Рязанов — скрипка
  • Павел Ратынский — бандонеон
  • Илья Алпеев — контрабас
  • Марат Мансырев — фортепиано

Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера, полного музыки и танца, который обещает заполонить ваши сердца страстью аргентинского танго!

Июнь
18 июня четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2000 ₽

