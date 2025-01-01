Меню
Катастрофа
Киноафиша Катастрофа

Спектакль Катастрофа

16+
Продолжительность 45 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Пластический хоррор на Новой сцене Александринского театра

«Катастрофа» — это пластический хоррор, который затягивает зрителя в гипнотическую и тревожную вселенную, вдохновлённую эстетикой Дэвида Линча. Действие спектакля разворачивается в одной комнате, где ожидают встречи пятеро персонажей: Кролик, двое мужчин и две женщины. Их ритуал нарушает одна таинственная фигура, которая постоянно входит и выходит. Отсутствие этого персонажа за дверью, скрывающей неведомое, становится источником усиливающегося ужаса для тех, кто обречен оставаться внутри.

Приглушённый свет, алые стены и обрывки звуковых фрагментов из фильмов Линча — мелодии, эхо, шепот — создают уникальную гипнотическую атмосферу. Хореография спектакля хаотична, резка и нелогична, подобно сна. Она помогает передать ощущение тревоги и неопределённости, которое пронизывает всё действие.

Загадка и реальность

«Катастрофа» — это спектакль-загадка о принятии пугающей реальности, о жизни после смерти и власти снов. Это мозаика, которую зрителю предстоит собрать воедино, исследуя собственные страхи и переживания.

Создатели и исполнители

Хореографом спектакля является Ксана Ковалева. В главных ролях выступают: Дарья Пластун, Полина Ченцова, Максим Петров, Лидия Антонова и Егор Фомин.

Не упустите возможность погрузиться в это необычное театральное произведение, которое оставляет зрителя в напряжении и погружает в мир своих психокинетических образов.

Октябрь
11 октября суббота
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2000 ₽
12 октября воскресенье
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2000 ₽

Фотографии

Катастрофа Катастрофа Катастрофа Катастрофа Катастрофа Катастрофа Катастрофа Катастрофа

