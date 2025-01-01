Спектакль Катапульта

Спектакль по пьесе о Дмитрия Богославского о поколении 90х

Пьеса «Катапульта» написана драматургом Д. Богославским в 2020 году на фабрике нарративного театра «Дисциплина» в Новосибирском театре «Старый дом». Это трогательная история о мужчине, который ищет справедливости в мире, полным финансовых и криминальных проблем.

Главный герой

Вадик — типичный представитель поколения, выросшего в начале 90-х. Его жизнь сложилась неудачно: после развода жена не пускает его домой, сыну не на что купить приличный костюм на выпускной, а попытки устроиться на работу приводят лишь к разочарованиям. Вадик оказывается в ситуации, когда его жизнь напоминает запуск из катапульты в огнями сверкающий парк аттракционов, но без ремня безопасности.

Лирика и юмор

Как отмечает Юлия Осеева в журнале «Сноб», пьеса наполнена «лирической интонацией в сочетании с грустным юмором». Вадик — инфантильный, но сохраняющий наивную веру в лучшее, что делает его образ особенно трогательным. Пьеса предлагает зрителям наблюдать за трансформацией героя в его поисках решения насущных проблем.

Контекст и значение

Действие пьесы разворачивается на фоне умирающей эпохи, фиксируя уходящие в прошлое идеалы. Это слепок типичных проблем, с которыми сталкиваются жители бедных регионов постсоветского пространства. Несмотря на кажущийся бытовизм, «Проект Вадик» поднимает важные вопросы о человеческой судьбе и надежде на будущее.

Читка пьесы

Читка пьесы прошла в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького в рамках лаборатории молодой режиссуры в июне 2022 года, что свидетельствует о растущем интересе к произведению.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю на сцене! «Катапульта» — это спектакль, который заставит задуматься о жизни и поисках справедливости в нашем мире.