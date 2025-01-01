Каспийский груз возвращается в Soho Rooms!

Концерты группы «Каспийский груз» — это всегда гарантированный аншлаг.

Эта ночь обещает быть незабываемой: хулиганский, брутальный, местами лиричный рэп в уникальном исполнении. Фирменное звучание, красивые семплы и мощная лирика стали залогом успеха группы. Если вы хотите насладиться главными хитами одного из символов российской рэп-сцены, планируйте свой уикенд заранее!

Где и когда: Soho Rooms, Саввинская ул., сбор гостей — с 22:00, выход артистов — в 01:30.

Информация для гостей

Дресс-код: коктейль

коктейль Фейсконтроль: будет осуществляться на входе

будет осуществляться на входе Ограничение по возрасту: 18+

Не упустите возможность провести вечер в компании любимой музыки. Увидимся на концерте, друзья!