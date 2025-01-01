Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Каспийский груз
Билеты от 5000₽
Киноафиша Каспийский груз

Каспийский груз

18+
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Каспийский груз возвращается в Soho Rooms!

Концерты группы «Каспийский груз» — это всегда гарантированный аншлаг. 

Эта ночь обещает быть незабываемой: хулиганский, брутальный, местами лиричный рэп в уникальном исполнении. Фирменное звучание, красивые семплы и мощная лирика стали залогом успеха группы. Если вы хотите насладиться главными хитами одного из символов российской рэп-сцены, планируйте свой уикенд заранее!

Где и когда: Soho Rooms, Саввинская ул., сбор гостей — с 22:00, выход артистов — в 01:30.

Информация для гостей

  • Дресс-код: коктейль
  • Фейсконтроль: будет осуществляться на входе
  • Ограничение по возрасту: 18+

Не упустите возможность провести вечер в компании любимой музыки. Увидимся на концерте, друзья!

Купить билет на концерт Каспийский груз

Помощь с билетами
Октябрь
25 октября суббота
22:00
Soho Event Hall Москва, Саввинская наб., 12, стр. 8
от 5000 ₽

В ближайшие дни

NЮ
16+
Поп
12 декабря в 20:00 ВТБ Арена
от 2500 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
28 ноября в 18:00 Сергеич
от 890 ₽
Стендап любого пола
18+
Юмор
Стендап любого пола
26 октября в 19:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше