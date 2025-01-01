Концерты группы «Каспийский груз» — это всегда гарантированный аншлаг.
Эта ночь обещает быть незабываемой: хулиганский, брутальный, местами лиричный рэп в уникальном исполнении. Фирменное звучание, красивые семплы и мощная лирика стали залогом успеха группы. Если вы хотите насладиться главными хитами одного из символов российской рэп-сцены, планируйте свой уикенд заранее!
Где и когда: Soho Rooms, Саввинская ул., сбор гостей — с 22:00, выход артистов — в 01:30.
Не упустите возможность провести вечер в компании любимой музыки. Увидимся на концерте, друзья!