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Каскад (не)сбывшихся желаний
Киноафиша Каскад (не)сбывшихся желаний

Каскад (не)сбывшихся желаний

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О концерте/спектакле

Выставка «Каскад (не)сбывшихся желаний»

Выставка обращается к сложному и многогранному понятию желания, раскрывая его как нечто большее, чем просто стремление к достижению целей. В контексте проекта желание — это нечто между мечтой и потребностью, не всегда осознаваемой, но глубоко влияющей на действия человека и восприятие окружающего мира.

«Каскад (не)сбывшихся желаний» представляет собой путь по цепочке непрерывных потребностей, которые захватывают человека, поглощая его внимание и энергию. Как в загадочном лабиринте, посетитель движется из комнаты в комнату, сталкиваясь с различными аспектами своих желаний, не всегда понимая их суть, но неизменно вовлекаясь в их проекцию.

Философские основы желания

В философии постструктуралистов — Жака Лакана, Ролана Барта, Юлии Кристевой — желание рассматривается как неуловимая и неизбежная реальность, «изнанка структуры», не поддающаяся полному объяснению и логическому завершению. В то же время, желание — это не просто внутреннее переживание, а активный процесс взаимодействия человека с миром, что находит отражение и в театре, и в кинематографе.

Одним из самых известных примеров служит пьеса Теннеси Уильямса «Трамвай «Желание»», где мечты и фантазии героини не воплощаются в реальной жизни, но оживают в её воображении.

Структура экспозиции

Экспозиция состоит из нескольких разделов, каждый из которых посвящен одному из желаемых состояний. Вопрос о том, сбудется это желание или останется лишь мечтой, остается открытым — и, возможно, станет загадкой, которую зрители смогут разгадать, взаимодействуя с работами художников.

Участники выставки

Среди участников выставки — более 20 авторов, чьи работы варьируются от интерактивных инсталляций, саунд- и видеоарта до живописи и объектов. Каждый из них привносит уникальный взгляд на тему желания, что делает выставку особенно разнообразной и многогранной.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
22:00 от 600 ₽

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