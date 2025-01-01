Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каштанка
Киноафиша Каштанка

Спектакль Каштанка

Мироздание глазами рыжей таксы – один из лучших кукольных спектаклей в городской афише
Постановка
Бродячая собачка 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Философская сказка по Чехову

На сцене театра кукол развернется всеми любимая история А.П. Чехова в новом, философском свете. Спектакль погрузит зрителей в поиски внутренней гармонии, как с собой, так и с окружающим миром.

Необычные декорации и мультипликация

Зрители смогут увидеть мир глазами маленькой собачки Каштанки благодаря уникальным декорациям и живой мультипликации. Эти элементы создают волшебную атмосферу, в которой разворачивается история.

Сюжет спектакля

В доме столяра живет маленькая собачка по имени Каштанка. Она ведет беззаботную жизнь: играет с мальчиком и спит под верстаком, видя счастливые цветные сны. Однако однажды, во время прогулки, Каштанка теряет своего хозяина.

Новые знакомства

На улице она встречает таинственного незнакомца, который забирает ее к себе. В его квартире Каштанка знакомится с эксцентричными цирковыми артистами: гусем, котом и свиньей. Эти забавные животные умеют петь, танцевать и даже стрелять из пушки!

Вопрос выбора

Незнакомец оказывается клоуном, и перед Каштанкой встает непростой выбор: вернуться в родной дом или же выбрать путь славы и известности. Этот вопрос о свободе выбора и поисках своего места в мире станет центральной темой спектакля.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую историю на сцене театра кукол. Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи!

Режиссер
Альфия Абдулина
В ролях
Анна Перевозчикова
Артем Феклин
Константин Кожев
Элла Цветкова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Бродячая собачка Санкт-Петербург, просп. Стачек, 59
18:00 от 650 ₽

Фотографии

Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка

В ближайшие дни

Конек-горбунок
6+
Балет Детский
Конек-горбунок
7 сентября в 18:00 Михайловский театр
от 2000 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
24 августа в 18:00 Casino Museum
от 900 ₽
Школа для дураков
16+
Драма Кукольный
Школа для дураков
30 августа в 19:00 Малый театр кукол МТК
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше