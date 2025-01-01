Спектакль Каштанка

Сказка из собачьей жизни

Для «Каштанки» нет места дороже, чем «грубо сколоченный» мир столярной мастерской. Заблудившаяся собака даже во сне скучает по хозяевам. Ей всюду чудится запах клея и дерева, снег посыпает незнакомые улицы деревянными хлопьями. Потерянная Каштанка и сама временами напоминает столярный верстак — ей трудно «вписаться» в новую обстановку.

Взгляд Каштанки на людей и события

В «сказке из собачьей жизни» мы видим внимательный и наивный взгляд Каштанки на людей и события. И вместе удивляемся, радуемся, размышляем о доброте и верности.

Создатели постановки

Режиссёр и художник — Амир Ерманов

Композитор и художник анимации — Дмитрий Шаров

Художник по свету — Елена Древалёва

Хореограф — Екатерина Сергеева

Педагог по сценической речи — Жанна Матевосян