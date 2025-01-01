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Каштанка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Каштанка

Спектакль Каштанка

Постановка
Московский театр кукол 6+
Режиссер Амир Ерманов
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказка из собачьей жизни

Для «Каштанки» нет места дороже, чем «грубо сколоченный» мир столярной мастерской. Заблудившаяся собака даже во сне скучает по хозяевам. Ей всюду чудится запах клея и дерева, снег посыпает незнакомые улицы деревянными хлопьями. Потерянная Каштанка и сама временами напоминает столярный верстак — ей трудно «вписаться» в новую обстановку.

Взгляд Каштанки на людей и события
В «сказке из собачьей жизни» мы видим внимательный и наивный взгляд Каштанки на людей и события. И вместе удивляемся, радуемся, размышляем о доброте и верности.

Создатели постановки
Режиссёр и художник — Амир Ерманов
Композитор и художник анимации — Дмитрий Шаров
Художник по свету — Елена Древалёва
Хореограф — Екатерина Сергеева
Педагог по сценической речи — Жанна Матевосян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка

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