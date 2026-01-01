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Каштанка
Киноафиша Каштанка

Спектакль Каштанка

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Театральная адаптация Чехова

Каштанка — это театральная адаптация известного рассказа Антона Чехова, но с необычным поворотом. На сцене мы увидим не привычный театр, а настоящий цирк, где персонажи становятся яркими и запоминающимися.

Сюжет

История про Каштанку, «помесь таксы с дворняжкой», переносится в мир цирка, где она встречает колоритных и эксцентричных персонажей:

  • Гусь Иван Иванович — важный и любопытный.
  • Пузатый кот Федор Тимофеевич — обидчивый и сосредоточенный.
  • Свинья Хавронья Ивановна — непосредственная и трогательная.
  • И, конечно же, клоун — смешной и печальный.

Сюжет становится не только увлекательным, но и наполненным глубокими эмоциями. История Каштанки, как и сама жизнь, полна смешных и печальных моментов.

Особенности постановки

  • Лауреат премии. Спектакль удостоен Национальной театральной премии «Золотая маска».
  • Международное признание. «Каштанка» участвовала в театральных фестивалях в таких странах, как Эстония, Польша, Германия, Сербия, Австрия, Хорватия, Румыния, Италия и Великобритания.

Почему стоит посмотреть?

Этот спектакль — отличная возможность насладиться уникальным сочетанием циркового искусства и театральной драмы. Персонажи, которые оживают на сцене, вместе с увлекательным сюжетом и богатым эмоциональным наполнением делают Каштанку незабываемым театральным опытом.

Режиссер
Вячеслав Кокорин
В ролях
Наталия Кузнецова
Олег Гетце
Александр Викулин
Даниил Андреев
Елена Стражникова
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