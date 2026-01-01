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Каштанка
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Киноафиша Каштанка

Спектакль Каштанка

6+
Режиссер Анастасия Рудикова
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Музыкальный спектакль «Каштанка»

Приглашаем вас на музыкальный спектакль по мотивам знаменитого рассказа А. П. Чехова, который представит Московский дом мюзикла. Это захватывающее представление знакомит зрителей с историей рыжей собачки по имени Каштанка, которая вновь проведет нас в мир детства, где каждое чувство полно тепла и искренности.

Незабываемая атмосфера

Спектакль обещает удивить оригинальной музыкой, живым вокалом, зажигательными танцами, цирковыми трюками и яркими декорациями. Ожившая история перенесет зрителей в дореволюционный цирк, где они смогут заглянуть за кулисы и увидеть, как работают артисты за пределами сцены.

Друзья Каштанки

На сцене вас ждут яркие персонажи — добродушный Гусь, хитрый Кот, харизматичная Свинья и обаятельный мальчик Федюшка. На их примере юные зрители увидят, как важны дружба, преданность и поддержка. Спектакль учит верить в себя, не унывать и смело справляться с трудностями.

Эмоции и развлечение

«Каштанка» — это трогательный и весёлый спектакль, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Вас ждут увлекательные события, прекрасное пение и динамичные танцы, которые подарят заряд положительных эмоций. Здесь можно будет и посмеяться, и немного погрустить, и обязательно узнать что-то новое!

Продолжительность: 1 час
Возрастная категория: 6+

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Сентябрь
27 сентября воскресенье
12:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1000 ₽

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