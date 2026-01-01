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Каштанка
Киноафиша Каштанка

Спектакль Каштанка

6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Каштанка: новая интерпретация классической сказки

Спектакль «Каштанка» — это озорные фантазии по мотивам известной сказки Шарля Перро. Он перенесет зрителей в мир ярких красок и неожиданных поворотов сюжета благодаря талантливой работе художника Е. Вершининой.

Сюжет спектакля

В этой обновлённой версии добрый Сказочник решает не позволить Волку проникнуть в сказку, вместо него на сцене появляется Заяц. Однако судьба распоряжается иначе, и Волк всё же оказывается здесь, прорываясь из другой сказки. Приключения Красной Шапочки становятся еще более захватывающими и увлекательными.

Заключение и взаимодействие с молодыми зрителями

К финалу истории Бабушка и Красная Шапочка получают долгожданное спасение, а Волк, посрамлённый, убегает. Однако радость героев не заканчивается на сцене — они делят свою победу с маленькими зрителями. Спектакль имеет игровую форму и постоянно приглашает детей участвовать в событиях, делая каждый показ особенным.

Режиссер
Андрей Радочинский
В ролях
Александра Цибулько
Станислав Журавлев
Евгений Пшеничный
Кирилл Соболев
Андрей Киевский

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В других городах
Сентябрь
12 сентября суббота
12:00
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
от 650 ₽
16:00
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
от 650 ₽

Фотографии

Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка

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