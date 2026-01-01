Каштанка: новая интерпретация классической сказки

Спектакль «Каштанка» — это озорные фантазии по мотивам известной сказки Шарля Перро. Он перенесет зрителей в мир ярких красок и неожиданных поворотов сюжета благодаря талантливой работе художника Е. Вершининой.

Сюжет спектакля

В этой обновлённой версии добрый Сказочник решает не позволить Волку проникнуть в сказку, вместо него на сцене появляется Заяц. Однако судьба распоряжается иначе, и Волк всё же оказывается здесь, прорываясь из другой сказки. Приключения Красной Шапочки становятся еще более захватывающими и увлекательными.

Заключение и взаимодействие с молодыми зрителями

К финалу истории Бабушка и Красная Шапочка получают долгожданное спасение, а Волк, посрамлённый, убегает. Однако радость героев не заканчивается на сцене — они делят свою победу с маленькими зрителями. Спектакль имеет игровую форму и постоянно приглашает детей участвовать в событиях, делая каждый показ особенным.