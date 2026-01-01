Трагедия преданности: спектакль «Каштанка» на Новой сцене Пермского ТЮЗа

На Новой сцене Пермского ТЮЗа пройдет спектакль по рассказу Антона Чехова «Каштанка». Это произведение о «рыжей собаке, очень похожей мордой на лисицу, помеси таксы с дворняжкой» не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Современники Чехова отмечали, что это «прелестный текст, написанный со вкусом, тактом и хорошим образным языком, чуждым фальшивой подделки под детский говор». Для многих он стал одним из самых известных шедевров писателя и редким образцом литературы для детей и подростков.

Проблематика спектакля

Автор инсценировки и режиссер спектакля Ксения Жаркова исследует глубокую тему, задаваясь вопросом: что важнее — быть верным мечте и предать любовь или выбрать любовь? Постановка ставит акцент на понятии «собачьей преданности» и ставит перед зрителем вопрос, может ли человек быть так же предан, как собака.

Эта постановка станет не только театральным событием, но и возможностью задуматься о настоящих ценностях в нашей жизни. Приглашаем всех любителей театра насладиться этим эмоциональным и глубоким спектаклем.