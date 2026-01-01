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Каштанка
Киноафиша Каштанка

Спектакль Каштанка

Постановка
Ростовский молодежный театр 6+
Режиссер Павел Зобнин
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Каштанка: история верности и преданности по А.П. Чехову

Спектакль «Каштанка» по рассказу А. П. Чехова — это пронзительная история о маленькой собаке, которая представляет собой настоящий урок верности и преданности. Одинокое, никому не нужное и вечно голодное существо ловит счастье за хвост. В один момент жизнь Каштанки резко меняется: она попадает в волшебный мир цирка и находит новых друзей, но воспоминания о прежних хозяевах не оставляют её душу в покое.

Режиссером спектакля является московский талант Павел Зобнин, который создал это произведение на основе эскиза, показанного в рамках творческой лаборатории Олега Лоевского. Оформление спектакля разработал художник-постановщик Никита Сазонов из Санкт-Петербурга, известный своими работами над спектаклями, которые становились участниками и победителями театральных конкурсов и премий «Золотая маска», «Золотая маска плюс», «Театральная весна» и «Театральный Олимп».

«Каштанка» идет на Экспериментальной сцене с свободной рассадкой зрителей. Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю, которая затрагивает самые глубокие струны души.

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
10 октября суббота
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1200 ₽
29 октября четверг
11:30
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от 1200 ₽
3 ноября вторник
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от 1200 ₽
28 ноября суббота
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