Тригокомичный спектакль «Каштанка» в стиле бродячего цирка

Спектакль «Каштанка» основан на знаменитом рассказе Антона Чехова и представляет собой уникальное переплетение трагедии и комедии. Это кукольное шоу порадует зрителей, погружающихся в мир театра с элементами бродячего цирка.

В захватывающем действии участвуют

На арене выступают удивительные персонажи: борцы, гимнасты и клоуны, а также дрессированные животные, в числе которых — собака Тётя. Эти яркие и колоритные выступления не оставят равнодушными зрителей всех возрастов.

Творческая команда

Организаторы и постановщики спектакля — талантливые Елена и Владимир Кузнецовы. Художником выступил Николай Чернышев, чей вклад в визуальное оформление спектакля заслуживает особого внимания.

Признание зрителей

Спектакль «Каштанка» был удостоен премии «Парадиз» как «Лучший спектакль по мнению зрителей», а также получил специальный приз жюри. Это подтверждает высокое качество представления и его привлекательность для публики.

Кому будет интересно

«Каштанка» понравится детям от 7 до 15 лет и их родителям, предлагая интересный взгляд на творчество Чехова в формате театрального шоу. Не упустите шанс увидеть эту увлекательную постановку, которая в короткий срок погружает в атмосферу театра и жизни.

Спектакль обещает стать одной из первых премьер 2024 года и заслуженно получает положительные отзывы: «Каштанка — весь Чехов, театр и жизнь за два часа; абсолютная, головокружительная, ансамблевая удача».