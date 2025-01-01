Меню
Каштанка
Киноафиша Каштанка

Спектакль Каштанка

Постановка
Глобус 6+
Возраст 6+

О спектакле

Тригокомичный спектакль «Каштанка» в стиле бродячего цирка

Спектакль «Каштанка» основан на знаменитом рассказе Антона Чехова и представляет собой уникальное переплетение трагедии и комедии. Это кукольное шоу порадует зрителей, погружающихся в мир театра с элементами бродячего цирка.

В захватывающем действии участвуют

На арене выступают удивительные персонажи: борцы, гимнасты и клоуны, а также дрессированные животные, в числе которых — собака Тётя. Эти яркие и колоритные выступления не оставят равнодушными зрителей всех возрастов.

Творческая команда

Организаторы и постановщики спектакля — талантливые Елена и Владимир Кузнецовы. Художником выступил Николай Чернышев, чей вклад в визуальное оформление спектакля заслуживает особого внимания.

Признание зрителей

Спектакль «Каштанка» был удостоен премии «Парадиз» как «Лучший спектакль по мнению зрителей», а также получил специальный приз жюри. Это подтверждает высокое качество представления и его привлекательность для публики.

Кому будет интересно

«Каштанка» понравится детям от 7 до 15 лет и их родителям, предлагая интересный взгляд на творчество Чехова в формате театрального шоу. Не упустите шанс увидеть эту увлекательную постановку, которая в короткий срок погружает в атмосферу театра и жизни.

Спектакль обещает стать одной из первых премьер 2024 года и заслуженно получает положительные отзывы: «Каштанка — весь Чехов, театр и жизнь за два часа; абсолютная, головокружительная, ансамблевая удача».

Купить билет на спектакль Каштанка

В других городах
Январь
Февраль
21 января среда
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
13 февраля пятница
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽

Фотографии

Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка Каштанка

