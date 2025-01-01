Меню
Каштанка
Постановка
Театр кукол им. Вольховского 6+
Режиссер Петр Васильев
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Каштанка» в Челябинском кукольном театре. Лирическая история о сложном выборе 

Приглашаем вас на спектакль «Каштанка», который обещает стать настоящим событием в театральной жизни города. Это лирическая история, основанная на знаменитом рассказе Антона Чехова, наполненная музыкой улиц и живыми эмоциями.

О спектакле

В этом уникальном представлении куклы и актеры создадут атмосферу циркового фургона. Зрители смогут насладиться игрой мальчишки с гармошкой, который станет музыкальным связующим звеном всего действа. Ожидайте сочетания смеха и слез — спектакль заставит вас задуматься о судьбах главных героев.

Кого пожалеть?

Главная интрига спектакля заключается в выборе: кого же вам жалеть сильнее? Собаку Каштанку, старого или нового хозяина, исполнителя жалобных куплетов, себя или весь мир, в котором полно бесприютных существ? Каждый персонаж несет свою боль и радость, и именно этот контраст делает историю особенно трогательной.

Интересные факты

  • Спектакль основан на рассказе А.П. Чехова, известного своими глубокими и человечными произведениями.
  • В представлении используется оригинальная музыка, написанная специально для этого спектакля.
  • Актеры и куклы взаимодействуют друг с другом, создавая уникальную театральную среду.

Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории! Мы ждем вас на спектакле «Каштанка».

Фотографии

