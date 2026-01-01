Спектакль по русским сказкам

Приглашаем на спектакль «Каша из топора», основанный на сюжетах русских народных сказок, где «ложь, да в них намек».

Сюжет

Солдат Иван возвращается из похода и встречает на лесной тропинке девочку. Ее злая тетка послала на поиски потерянной броши. Узнав, что тетка изводит племянницу работой и не дает вдоволь есть, Иван решает помочь сироте и проучить тетку, направив ее на путь добра.

Темы и идеи

Спектакль учит добру и справедливости, показывая, как можно изменить людей к лучшему. Иван не только помогает девочке, но и учит всех варить настоящую кашу из топора — символ смекалки и находчивости.

Не пропустите эту увлекательную постановку, которая возвращает нас в мир мудрости и волшебства русских сказок.