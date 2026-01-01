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Каша из топора
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Спектакль Каша из топора

0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль по русским сказкам

Приглашаем на спектакль «Каша из топора», основанный на сюжетах русских народных сказок, где «ложь, да в них намек».

Сюжет

Солдат Иван возвращается из похода и встречает на лесной тропинке девочку. Ее злая тетка послала на поиски потерянной броши. Узнав, что тетка изводит племянницу работой и не дает вдоволь есть, Иван решает помочь сироте и проучить тетку, направив ее на путь добра.

Темы и идеи

Спектакль учит добру и справедливости, показывая, как можно изменить людей к лучшему. Иван не только помогает девочке, но и учит всех варить настоящую кашу из топора — символ смекалки и находчивости.

Не пропустите эту увлекательную постановку, которая возвращает нас в мир мудрости и волшебства русских сказок.

Режиссер
Вадим Романов
В ролях
Мария Щекатурова
Алина Мурзагалиева
Андрей Горбачев
Надежда Георгиева
Инна Кошелева

Фотографии

Каша из топора Каша из топора Каша из топора Каша из топора Каша из топора Каша из топора Каша из топора Каша из топора Каша из топора Каша из топора Каша из топора
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