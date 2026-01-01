Спектакль по мотивам русских народных сказок

Приглашаем вас на яркий и увлекательный спектакль по мотивам русских народных сказок! «Каша из топора» — это не только весёлая история, но и мудрый урок для зрителей любого возраста.

Сюжет спектакля:

Русский солдат возвращается домой после службы и по дороге встречает зайчишку, уставшего и голодного. Оказывается, что бедняга страдает от злой и жадной старухи, похожей на саму Бабу-Ягу. Старуха заставляет его работать, но не кормит и даже доброго слова не скажет.

Солдат решает помочь зайчишке и проучить старуху. В ход идёт его солдатская смекалка! В избе нет ни крошки еды, но это не беда — солдат решает сварить кашу из топора! Старуха, конечно, сначала не верит, но солдат так ловко управляется, что вскоре из ничего наварил вкусной каши.

Но на этом приключения не заканчиваются! Солдату предстоит помериться силами с Соловьём-Разбойником и даже выжать воду из камня. Его смекалка и находчивость помогают не только победить зло, но и научить старуху доброте и щедрости.

Почему стоит посетить:

Спектакль «Каша из топора» напоминает зрителям, что даже в самых трудных ситуациях можно найти выход, если проявить смекалку и не терять оптимизма. А ещё — что доброта и щедрость всегда побеждают жадность и злость.