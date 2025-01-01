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Каша из топора и другие сказки солдата Федора
Билеты от 800₽
Киноафиша Каша из топора и другие сказки солдата Федора

Спектакль Каша из топора и другие сказки солдата Федора

Постановка
Точка ру 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам русских народных сказок

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление, основанное на любимых русских народных сказках: «Каша из топора», «Вершки и корешки», «Битый небитого везёт». Это классические истории, полные находчивости, хитрости и жадности, которые оживают на сцене в ярком и красочном исполнении.

Интерактивность и яркие декорации

Спектакль обещает быть не просто зрелищем, но и увлекательным опытом для детей. Интерактивные элементы не оставят маленьких зрителей равнодушными, позволяя им стать частью происходящего на сцене. Яркие декорации создают волшебную атмосферу, а оригинальное музыкальное оформление добавляет особый шарм.

Музыка народных инструментов

В спектакле звучат живые русские народные инструменты, что придаёт представлению аутентичность и помогает погрузиться в атмосферу русской культуры. Это уникальная возможность не только увидеть знакомые истории, но и услышать их в оригинальном музыкальном сопровождении.

Не пропустите!

Не упустите шанс увидеть этот удивительный спектакль, который станет отличным семейным развлечением. Позвольте вашим детям узнать о богатстве русских народных сказок и насладиться незабываемым театральным опытом!

В ролях
Сергей Сафронов-Болшев
Елена Смышляева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
15:00 от 800 ₽
30 августа
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
15:00 от 800 ₽

Фотографии

Каша из топора и другие сказки солдата Федора Каша из топора и другие сказки солдата Федора Каша из топора и другие сказки солдата Федора Каша из топора и другие сказки солдата Федора Каша из топора и другие сказки солдата Федора Каша из топора и другие сказки солдата Федора Каша из топора и другие сказки солдата Федора Каша из топора и другие сказки солдата Федора Каша из топора и другие сказки солдата Федора

В ближайшие дни

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