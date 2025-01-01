Спектакль Кащей Бессмертный

Спектакль Камерного оперного театра «Гомер» представляет новое прочтение одноактной оперы Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный»

Камерный оперный театр-содружество «Гомер» представляет уникальную постановку одноактной оперы Николая Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный». Этот спектакль не только подчеркивает красоту оперного искусства, но и делает его доступным для широкой аудитории.

Инклюзивный подход

Важной составляющей проекта является вовлечение музыкантов и певцов с инвалидностью по зрению. Они получили возможность реализовать себя в творческой профессии, что расширяет горизонты доступности искусства для всех.

Уникальные элементы спектакля

Спектакль отличается оригинальным пластическим решением и включает в себя работу ведущего тифлокомментатора. Он озвучивает ход действия и передает визуальные образы, что позволяет зрителям с нарушением зрения полностью погрузиться в атмосферу оперы.

Современные технологии

В этом спектакле впервые используется цифровая оркестровая аранжировка оперы, что придает новизну и свежесть знакомой музыке.

Поддержка и сотрудничество

Проект реализован благодаря средствам гранта «Открытая сцена» при поддержке Департамента культуры г. Москвы. В создании спектакля также принимают участие Академический хор Банка Москвы и театральная студия «Калейдоскоп».

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая объединяет музыку, вокал и инклюзивное исполнительское мастерство!