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Билеты от 1000₽
Киноафиша Кащей Бессмертный

Спектакль Кащей Бессмертный

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль Камерного оперного театра «Гомер» представляет новое прочтение одноактной оперы Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный»

Камерный оперный театр-содружество «Гомер» представляет уникальную постановку одноактной оперы Николая Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный». Этот спектакль не только подчеркивает красоту оперного искусства, но и делает его доступным для широкой аудитории.

Инклюзивный подход

Важной составляющей проекта является вовлечение музыкантов и певцов с инвалидностью по зрению. Они получили возможность реализовать себя в творческой профессии, что расширяет горизонты доступности искусства для всех.

Уникальные элементы спектакля

Спектакль отличается оригинальным пластическим решением и включает в себя работу ведущего тифлокомментатора. Он озвучивает ход действия и передает визуальные образы, что позволяет зрителям с нарушением зрения полностью погрузиться в атмосферу оперы.

Современные технологии

В этом спектакле впервые используется цифровая оркестровая аранжировка оперы, что придает новизну и свежесть знакомой музыке.

Поддержка и сотрудничество

Проект реализован благодаря средствам гранта «Открытая сцена» при поддержке Департамента культуры г. Москвы. В создании спектакля также принимают участие Академический хор Банка Москвы и театральная студия «Калейдоскоп».

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая объединяет музыку, вокал и инклюзивное исполнительское мастерство!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

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