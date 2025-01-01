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Касатка
Киноафиша Касатка

Спектакль Касатка

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Вячеслав Гвоздков
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия Алексея Толстого «Касатка» на сцене Самарской драмы

«Князь: Клянусь тебе, я начну новую жизнь. Мне тридцать два года. Из них последние двенадцать лет я делал усилия создать новую, светлую жизнь. От этой мечты я не откажусь никогда». Эти слова из комедии Алексея Толстого «Касатка» задают тон всему спектаклю, в котором переплетаются случайности, любовь и сложные выборы.

Сюжет и атмосфера

«Касатка» — это история о том, как важно уметь делать выбор: отдать предпочтение чувствам или остаться в привычной зоне комфорта. Зрителей ожидают неожиданные повороты сюжета, а также красивый хэппи-энд, что является редкостью в русской литературе.

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что в спектакле содержатся сцены демонстрации и курения табачных изделий. Это добавляет реалистичности и глубины персонажам, однако может быть неуместно для некоторых зрителей.

Не упустите возможность!

Приходите на «Касатку» и погрузитесь в мир эмоций, случайностей и жизненных выборов. Это спектакль, который заставит вас задуматься о собственных решениях и желаниях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 16 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

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