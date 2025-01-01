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Картонный человечек и Мотылек
Билеты от 800₽
Киноафиша Картонный человечек и Мотылек

Спектакль Картонный человечек и Мотылек

Постановка
Театр Терезы Дуровой 0+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Трогательная история для самых маленьких

«Картонный человечек и Мотылек» создан специально для маленьких зрителей. Благодаря присутствию на сцене всего двух героев ребенку легко сосредоточиться на происходящем. Продолжительность спектакля — 40 минут, что идеально подходит для сохранения внимания малышей.

Разговор на уровне эмоций

Спектакль обращается к чувствам и эмоциям ребенка. История рассказывается простым и честным языком, понятным даже самым юным зрителям. Это помогает установить глубокую эмоциональную связь с происходящим на сцене.

История о дружбе

В центре сюжета — изящная и трогательная история о дружбе. Игрушечный мир ребенка символически представлен в простой коробке. Однако, стоит заглянуть внутрь, и перед зрителями раскрывается яркая жизнь Картонного человечка.

Встреча с Мотыльком

Счастливый мир Картонного человечка неожиданно нарушается появлением жизнерадостного Мотылька. На первый взгляд, эти два совершенно разных существа никак не могут найти общий язык. Но постепенно между ними зарождается настоящая дружба.

Режиссер
Ольга Сидоркевич
В ролях
Борис Рывкин
Маргарита Белкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 800 ₽

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