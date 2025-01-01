Меню
Картонный человечек и Мотылек
Билеты от 800₽
Киноафиша Картонный человечек и Мотылек

Спектакль Картонный человечек и Мотылек

Постановка
Театр Терезы Дуровой 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О спектакле

Спектакль для самых маленьких в Театре Терезы Дуровой

В Театре Терезы Дуровой зрителей ждет enchanting спектакль, созданный режиссером и автором пьесы Ольгой Сидоркевич. Это история о дружбе между двумя главными героями: Картонным человечком и жизнерадостным Мотыльком, живущими в игрушечном мире, помещённом в простую коробку.

Детские радости театра

Спектакль «Картонный человечек и Мотылек» рассчитан на юных зрителей от трёх лет и их родителей. Благодаря всего двум персонажам на сцене, маленькие зрители смогут легко сосредоточиться на развивающемся действии. За 40 минут представления внимание детей не рассеется благодаря уютной атмосфере малой сцены, где нет суеты.

Эмоции и чувства

Разговор между героями проходит на уровне эмоций, что позволяет детскому зрителю ощутить глубокую и искреннюю связь с персонажами. Спектакль стал лауреатом Всероссийского фестиваля театрального искусства «Сказки на земле Олонхо» (Республика Саха, Якутск), получив награды в номинациях «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшая сценография».

О героях и их мире

Игрушечный мир Картонного человечка, который на первый взгляд кажется простым, полон счастья и тишины. Но всё меняется, когда его жизнь касается встреча с жизнерадостным Мотыльком. И хотя им предстоит подружиться, это событие не произойдет сразу, что добавляет в историю элементы теплоты и ожидания.

Театр Терезы Дуровой с удовольствием знакомит самых маленьких зрителей с театральным искусством, и спектакль «Картонный человечек и Мотылек» — отличный шаг к этому.

Февраль
Март
Апрель
8 февраля воскресенье
12:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
15 марта воскресенье
12:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
26 апреля воскресенье
12:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽

