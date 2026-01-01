Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Карточный дом
Киноафиша Карточный дом

Спектакль Карточный дом

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Карточный дом»: комедия об иллюзиях и настоящем счастье

В театре вас ждёт остроумная и трогательная комедия «Карточный дом», написанная Иваном Алифановым. Главная героиня, Аня, успешная управляющая банком, сталкивается с трудностями в личной жизни после болезненного расставания. В попытках доказать своим подругам, что её жизнь идеальна, она решает организовать спектакль, который вскоре обернётся неожиданной правдой.

Спектакль показывает, как легко разрушить иллюзии и как сложно признать, что настоящее счастье начинается там, где заканчиваются фальшивые роли. Смешные диалоги и неожиданные повороты сюжета не оставят зрителей равнодушными. Час смеха и сопереживания заставит задуматься: а не строим ли мы все свои карточные дома?

Режиссура и актерский состав

Режиссёр-постановщик Анна Калинина создала яркий спектакль при участии талантливых актеров:

  • Аня - Ирина Пожидаева
  • Юрий - Сергей Семёнов
  • Лиза - Виктория Иванова
  • Лёля - Марина Чуенкова
  • Аля - Екатерина Козлова
  • Елисей - Михаил Шепитько
  • Игорь - Сергей Колесников
  • Женя - Павел Винаев

Не упустите возможность увидеть эту комедию. Возможно, вы также сможете найти ответы на вопросы о своих собственных «карточных домах».

Купить билет на спектакль Карточный дом

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
12 сентября суббота
18:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 500 ₽

В ближайшие дни

Полет над гнездом кукушки
16+
Драма

Полет над гнездом кукушки

14 июня в 18:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Деревья умирают стоя
12+
Комедийная драма

Деревья умирают стоя

30 мая в 18:30 Место действия
от 1600 ₽
А у нас во дворе
16+
Драма Музыка

А у нас во дворе

7 июня в 18:00 Камерная сцена
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше