Спектакль «Карточный дом»: комедия об иллюзиях и настоящем счастье

В театре вас ждёт остроумная и трогательная комедия «Карточный дом», написанная Иваном Алифановым. Главная героиня, Аня, успешная управляющая банком, сталкивается с трудностями в личной жизни после болезненного расставания. В попытках доказать своим подругам, что её жизнь идеальна, она решает организовать спектакль, который вскоре обернётся неожиданной правдой.

Спектакль показывает, как легко разрушить иллюзии и как сложно признать, что настоящее счастье начинается там, где заканчиваются фальшивые роли. Смешные диалоги и неожиданные повороты сюжета не оставят зрителей равнодушными. Час смеха и сопереживания заставит задуматься: а не строим ли мы все свои карточные дома?

Режиссура и актерский состав

Режиссёр-постановщик Анна Калинина создала яркий спектакль при участии талантливых актеров:

Аня - Ирина Пожидаева

Юрий - Сергей Семёнов

Лиза - Виктория Иванова

Лёля - Марина Чуенкова

Аля - Екатерина Козлова

Елисей - Михаил Шепитько

Игорь - Сергей Колесников

Женя - Павел Винаев

Не упустите возможность увидеть эту комедию. Возможно, вы также сможете найти ответы на вопросы о своих собственных «карточных домах».